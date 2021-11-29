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Konyaspor'da, Vanspor FK maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika

Konyaspor'da, Vanspor FK maçı hazırlıkları başladı

29.11.2021 15:38
Konyaspor'da, Vanspor FK maçı hazırlıkları başladı

Konyaspor, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Vanspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Konyaspor, perşembe günü Ziraat Türkiye Kupası 4. Turu'nda Vanspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarına ara vermeden başladı.

Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman pas çalışması ile başladı. İdman daha sonra topla oyunla devam etti. Oyuncular çalışmayı çift kale maç ile tamamladı. Lig maçında forma giyen futbolcular ise yenileme çalışması yaptı. - KONYA

Konyaspor'da, Vanspor FK maçı hazırlıkları başladı
Konyaspor'da, Vanspor FK maçı hazırlıkları başladı
Konyaspor'da, Vanspor FK maçı hazırlıkları başladı
Konyaspor'da, Vanspor FK maçı hazırlıkları başladı

Türkiye Kupası, İlhan Palut, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaspor'da, Vanspor FK maçı hazırlıkları başladı - Son Dakika Spor


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