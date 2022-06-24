Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor - Son Dakika
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Konyaspor'da yeni sezon hazırlıkları sürüyor

24.06.2022 12:31

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, yine güzel bir sezon geçirmek istediklerini söyledi.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Konyaspor'da teknik direktör İlhan Palut, yine güzel bir sezon geçirmek istediklerini söyledi.

Süper Lig'in 2022-2023 sezonu hazırlıklarını Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde sürdüren Konyaspor'da, antrenman öncesi açıklamalarda bulunan Palut, 27 Haziran'da kamp için Erzurum'a geçmeyi ve bir hazırlık maçı yapmayı düşündüklerini dile getirdi.

Palut, Erzurum'daki kampın ardından kente döndükten sonra, UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. eleme turunda BATE Borisov takımıyla ilk karşılaşmaya çıkacaklarını hatırlattı.

Şu anda 10 altyapı oyuncusunun takımla çalışmalarını sürdürdüğünü belirten Palut,"1922 Konyaspor'dan da iki oyuncumuz çalışmalara devam edecek. Şu anda çok kalabalık çalışıyoruz. Erzurum'a gitmeden yeni bir kadro açıklayıp, daha ideal bir sayıyla çalışmalarımızı sürdüreceğiz." diye konuştu.

"Erken ve doğru transferler çok önemli"

Erzurum'daki kampta, milli takıma giden oyuncular da döndükten sonra taktik antrenmanları tam kadro yapacaklarını vurgulayan Palut, şöyle devam etti:

"Erken ve doğru transferler çok önemli. Geçen sene bunun çarpıcı örneğini Trabzonspor'da gördük. Kampta bir kaç eksiğimiz olacak. Bunun üzerine Avrupa maçları oynayacağız. İnşallah orada da başarılı oluruz. Avrupa maçlarındaki hedeflerimizden öte takımın yol alması, teknik ve taktik olarak birlikte hareket edebilmeyi öğrenebilmemiz anlamında bizim için avantaj olacak. Yine güzel bir sezon geçirmek istiyoruz."

"Çok gol atacak oyuncu istiyorum"

Palut, yeni sezon için bir forvet oyuncusu almayı düşündüklerini aktardı.

Oyun tarzı agresif olan oyuncularla çalışmak istediğine değinen Palut, "Takım savunmasına katkı yapabilen, defans arkasına koşular yapan, rakiple girdiği ikili mücadelelerde teslim olmayacak, bunun yanında da atabildiği kadar çok gol atacak oyuncu istiyorum. Diğer 10 oyuncu topu getirsin, 11'inci oyuncu da topu içeriye atsın, böyle bir profil aramıyoruz." ifadelerini kullandı.

Abdülkerim'in transfer süreci

Adı transferle anılan Abdülkerim Bardakçı'nın şu anda takımla çalışmalarına devam ettiğini belirten Palut, şunları kaydetti:

"Abdülkerim'in transferi yöneticilerimizin sürdürdüğü bir süreç, nasıl sonuçlanacağını göreceğiz. Abdülkerim'in gitmesi durumunda kendi takımımız adına alternatiflerini hazırlıyoruz. Takımda kalırsa kendisi açısından bir kırılma veya konsantrasyon kaybının olacağını düşünmüyorum."

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Kaynak: AA

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Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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