Konyaspor, Erzurumspor maçı hazırlıklarına başladı
Konyaspor, Süper Lig 4. haftada Erzurumspor ile oynayacağı maçın hazırlıklarına Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde başladı. Antrenmanda ilk 11 oyuncuları yenileme çalışması yaparken, diğerleri topla oyun ve turnuva maçları oynadı.
Trendyol Süper Lig 4. hafta maçında 5 Eylül Cumartesi günü saat 17.00'de Erzurumspor'a konuk olacak Konyaspor, hazırlıklarına başladı.
Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma çalışması ile başladı. Kocaelispor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, antrenmanı yenileme çalışması ile tamamladı. Sahada 5'e 2 ve topla oyun ille devam eden antrenman, turnuva maçları ve koşu çalışması ile sona erdi.
Yeşil-beyazlı ekip, 1 Eylül Salı günü saat 18.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.
Kaynak: İHA
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