Konyaspor Evinde Fatih Karagümrük'ü 3-0 Yendi

STAT: Konya Büyükşehir

HAKEMLER: Oğuzhan Aksu, Samet Çavuş, Kerem Ersoy

TÜMOSAN KONYASPOR: Bahadır - Jin-Ho Jo (Dk. 60 Bazoer) Uğurcan, Adil, Berkan, Jevtovic, Melih (Dk. 80 Gonçalves), Olaigbe (Dk. 71 Tunahan), Bardhi (Dk. 80 Svendsen), Muleka (Dk. 71 Bjorlo), Kramer

MISIRLI.COM.TR FATİH KARAGÜMRÜK: Grbic - Esgaio, Biraschi, Lichnovsky, Çağtay, Verde (Dk.76 Barış), Berkay, Bartuğ, Babicka (Dk. 76 Traore), Serginho (Dk. 66 Tiago), Larsson

GOLLER: Dk. 21 Kramer, Dk. 28 Muleka, Dk. 90+2 Gonçalves (TÜMOSAN Konyaspor)

SARI KARTLAR: Melih (TÜMOSAN Konyaspor), Lichnovsky (Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük)

Süper Lig'in 29'uncu haftasında TÜMOSAN Konyaspor sahasında Mısırlı.com.tr Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti. Yeşil-beyazlı ekip bu sonuçla puanını 34'e yükseltirken, Fatih Karagümrük ise 20 puanla son sırada kaldı.

21'inci dakikada Konyaspor öne geçti. Bardhi'nin pasıyla orta alanda topla buluşan Kramer, soldan ceza sahasına girdikten sonra yaptığı vuruşla topu ağlara gönderdi: 1-0.

26'ncı dakikada Bartuğ'un pasıyla ceza sahasında topla buluşan Verde'nin aşırtma vuruşunda kaleci Bahadır gole izin vermedi.

28'inci dakikada Konyaspor farkı ikiye çıkardı. Kullanılan kornerin ardından Fatih Karagümrük savunmasının uzaklaştırmak istediği topu Jin-Ho Jo, kafayla soldaki Muleka'ya aktardı. Bu oyuncunun sol çaprazdan sert şutunda top ağlara gitti: 2-0.

43'üncü dakikada Çağtay'ın pasıyla ceza sahasında toplu buluşan Verde, kalecı Bahadır ile karşı karşıya kaldığı pozisyonda yaptığı vuruşla topu üstten auta gönderdi.

Karşılaşmanın ilk yarısı Konyaspor'un 2-0 üstünlüğüyle sonra erdi.

65'inci dakikada Bardhi'nin ceza yayından şutunda top savunmadan döndü. Dönen topu önünde bulan Muleka'nın şutunda Gribic gole izin vermedi.

74'üncü dakikada Jevtovic'in pasıyla topla buluşan Kramer, soldan ceza sahasına girip şutunu çekti. Kaleci Grbic, son anda topu kornere tokatladı.

90+2'nci dakikada Konyaspor bir gol daha buldu. Kısa paslarla rakip sahaya yerleşen yeşil-beyazlılarda son olarak Bjorlo, Gonçalves'e aktardı. Bu oyuncunun penaltı noktasına yakın noktadan yaptığı vuruşta top ağlara gitti: 3-0.

Karşılaşma, Konyaspor'un 3-0 üstünlüğüyle sona erdi.