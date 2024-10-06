Konyaspor, Eyüpspor'u 2-1 yendi - Son Dakika
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Konyaspor, Eyüpspor'u 2-1 yendi

Konyaspor, Eyüpspor\'u 2-1 yendi

Konyaspor, sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Teknik sorumlular maç sonrası açıklamalarda bulundu.

06.10.2024 17:13
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KONYASPOR, sahasında Eyüpspor'u 2-1 mağlup etti. Maçın ardından Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak ve Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, düzenlenen basın toplantısına katıldı.

Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, rakiplerinin nasıl oynayacağını bildikleri için ona göre hazırlık yaptıklarını belirterek, şunları söyledi:

"Rakibimizin nasıl oynayacağını biliyorduk. Onları daha iyi analiz etmek için hafta başından Eyüpspor'un bütün karşılaşmalarını izledik. Bireysel oyuncu analizlerine artı olarak, oyun felsefelerini üzerine çalıştık. Bunun üzerine de hafta başından beri, 'Biz nasıl oynarız ve galip gelebiliriz' bunun planını yaptık. Tahmin ettiğimiz gibi oldu. Daha çok top Eyüpspor'da iken oyunu domine eden bir takıma karşı oynadık. Fakat rakibin yapacağı hatalardan geçişlerle birlikte öndeki hızlı ve çabuk oyuncularla birlikte sonuca gitmek istedik. Maçtan önce de planımız aslında buydu. Maçın içerisinde ilk yarıda bazı geçişlerle pozisyonlar bulduk, ama rakibi durdurmakta da zorlandık. İkinci yarıda yenik duruma düştük, ancak oyunumuzdan kopmadık. Oyuncularımızı da bu sebeple tebrik ediyorum. Oyuncularımın sarf ettiği emek üst seviyeydi."

KEREM YAVAŞ: ÜZGÜNÜZ AMA OYUNUMUZDAN MEMNUNUZ

Eyüpspor Teknik Sorumlusu Kerem Yavaş, mağlup oldukları için üzgün, ama oyundan memnun olduklarını belirterek, "Kazanmak için hazırlandığımız, kazanmayı da hak edecek oyunu oynadığımız, oyunun büyük bir bölümünde bir karşılaşma sonrası maalesef basit bir şekilde elimizdeki maçı Konyaspor'a verdik. Onun için gerçekten üzgünüz. Maçın ilk 70 dakikası hatta gol yediğimiz 72'nci dakikaya kadar oyunu kontrol eden, oyunu domine eden, oyunun ritmini, yönünü belirleyen bir Eyüpspor vardı. Bu ciddi bir deplasman oyunu. Skoru da bulduk. Sonrasında maalesef çok basit ayağımızdaki topu rakibe vererek ki Konyaspor'un bize karşı sadece kontrataklardan ve duran toplardan etkili olabileceğini biliyorduk. Maalesef bu basit hata sonrası gol yedik. Ondan sonraki süreç tamamen bir fiziksel teknik veya taktik başlıklarla değerlendirilebilecek, tamamen işin psikolojik tarafı ev sahibi takıma geçti skoru bulduktan sonra. 7-8 dakika tekrar üzerimize gelmeye başladılar; ama burada da ciddi pozisyon vermeden bu süreci de iyi yönettiğimizi düşünüyorum. Sonrasında tekrar oyunun kontrolünü ele aldık. Maçın berabere biteceğine üzüleceğimiz anlarda maalesef çok basit bize yakışmayan bir yerde, bir anda, duran toplarda çok etkili olan bir takıma karşı faul verdik. Onlar da bunu değerlendirdi ve kazandılar. Üzgünüz, ama oyunumuzdan memnunuz. Sadece anları ve detayları hallettiğimiz zaman daha iyi olabileceğini düşünüyoruz. "diye konuştu.

Kaynak: DHA

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