Konyaspor, Eyüpspor'u 3-0'la geçti

Trendyol Süper Lig'in ilk haftasında Eyüpspor, Pendik Stadyumu'nda Konyaspor'u ağırlıyor. Müsabakanın ilk yarısı konuk takımın 3-0'lık üstünlüğü ile tamamlandı.
Maçtan dakikalar (İlk yarı)
2. dakikada sağ kanattan gelişen atakta Serdar Gürler, topla ceza sahasına ilerleyerek arka direğe ortasını yaptı. Draguş'un gelişine vuruşunda kaleci Bahadır topu çelmeyi başardı.
5. dakikada Melih İbrahimoğlu'nun ceza sahasına ortasında Umut Nayir kafayla topu ağlara gönderdi. 0-1
21. dakikada Andzouana'nın sağ kanattan ortasında ceza sahasında topu iyi yükselen Umut Nayir, kafayla topu filelere yolladı. 0-2
31. dakikada hakem Batuhan Kolak VAR uyarısıyla kenara çağrıldı. Eyüpspor ceza sahasındaki pozisyonu izleyen Kolak, Ndao'nun vuruşunda Claro'nun elle oynadığını belirleyerek sahaya döndü ve penaltı noktasını gösterdi.
33. dakikada beyaz noktada topun başına geçen Enis Bardhi'nin sert vuruşunda meşin yuvarlak ağlarla buluştu. 0-3
39. dakikada Draguş'un ceza sahası dışı solundan ayak dışıyla yaptığı ortada Emre Akbaba, röveşata vuruşunda top üstten dışarı çıktı.
Hakemler: Batuhan Kolak, Murat Temel, Özcan Sultanoğlu
Eyüpspor: Berke Özer, Talha Ülvan, Robin Yalçın Luccas Claro, Nihad Mujakic, Melih Kabasakal, Kerem Demirbay, Serdar Gürler, Emre Akbaba, Denis Draguş, Mame Thiam
Yedekler Halil Yeral, Emir Ortakaya, Halil Akbunar, Umut Bozok, Mete Kaan Demir, Metehan Altunbaş, Taşkın İlter, Yalçın Kayan, Prince Ampem, Hamza Akman
Teknik Direktör: Selçuk Şahin
Konyaspor: Bahadır Güngördü, Andzouana, Adil Demirbağ, Bazoer, Guilherme, Jevtovic, Alassane Ndao, Danijel Aleksic, Enis Bardhi, Melih İbrahimoğlu, Umut Nayir
Yedekler: Deniz Ertaş, Yasir Subaşı, Uğurcan Yazğılı, Muhammet Tunahan Taşçı, Pedro Henrique, Marius Stefanescu, Mücahit İbrahimoğlu, Calusic, Melih Bostan, Morten Bjorlo
Teknik Direktör: Recep Uçar
Goller: Umut Nayir (dk. 5 ve 21), Enis Bardhi (dk. 33) (Konyaspor) - İSTANBUL
