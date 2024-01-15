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Konyaspor, Fahrudin Omerovic ile teknik direktörlük için anlaştı - Son Dakika
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Konyaspor, Fahrudin Omerovic ile teknik direktörlük için anlaştı

Konyaspor, teknik direktörlük görevi için Fahrudin Omerovic ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı. Omerovic'in yarın resmi imzayı atması bekleniyor. Omerovic daha önce İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor ve Ankaraspor'da antrenörlük yapmıştır.

Konyaspor, Fahrudin Omerovic ile teknik direktörlük için anlaştı
15.01.2024 - 11:46,
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Konyaspor, teknik direktörlük görevi için Fahrudin Omerovic ile prensipte anlaştı. Sezon sonuna kadar anlaşma sağlanılan Omerovic'in, yarın resmi imzayı atması bekleniyor.

Konyaspor'da 7-1'lik Fenerbahçe mağlubiyeti sonrası teknik direktör Hakan Keleş'le yollar ayrıldı. Ardından yeni teknik direktör arayışlarına başlayan yeşil-beyazlı kulüp, 2014/2015 ve 2018/2019 sezonunda teknik direktör Aykut Kocaman'ın yardımcı antrenörlüğünü yapan Bosnahersek doğumlu Fahrudin Omerovic (63) ile sezon sonuna kadar prensipte anlaştı. Yarın imza atması beklenen Fahrudin Omerovic'in, İstanbulspor, Malatyaspor, Konyaspor ve Ankaraspor da antrenör olarak görev yaptı.

Kaynak: DHA
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