Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 8 Şubat Salı günü Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, GZT Giresunspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise antrenmana sahada yapılan koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.