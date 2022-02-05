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Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika

Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

05.02.2022 17:26
Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 8 Şubat Salı günü Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

İttifak Holding Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası son 16 turunda 8 Şubat Salı günü Vavacars Fatih Karagümrük'e konuk olacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda, GZT Giresunspor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular yenilenme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise antrenmana sahada yapılan koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Çabukluk hareketleri ve pas çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maçla sona erdi.

Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı
Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı

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Fatih Karagümrük, İttifak Holding, Türkiye Kupası, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor, Fatih Karagümrük maçı hazırlıklarına başladı - Son Dakika Spor


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