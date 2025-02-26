Konyaspor Galatasaray Maçına Hazır - Son Dakika
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Konyaspor Galatasaray Maçına Hazır

Konyaspor Galatasaray Maçına Hazır

Konyaspor, Galatasaray ile yapacağı maç öncesi hazırlıklarını tamamladı ve İstanbul'a gitti.

26.02.2025 15:14
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Konyaspor, Ziraat Türkiye Kupası C Grubu 3. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Galatasaray maçının hazırlıklarını tamamladı.

Teknik Direktör Recep Uçar ve yardımcı antrenörler yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma hareketleri ile başladı. Üç grupta oynanan 5'e 2 ile devam eden idman, taktik çalışma ile sona erdi.

Yeşil-beyazlılar, akşam saatlerinde uçakla İstanbul'a hareket edecek. - KONYA

Kaynak: İHA

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