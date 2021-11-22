Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarına başladı

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 14. haftasında deplasmanda Gaziantep Futbol Kulübü ile oynayacağı maçın hazırlıklarına başladı.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda Çaykur Rizespor maçında ilk 11'de forma giyen futbolcular, yenileme çalışması yaptı.

Diğer futbolcular ise antrenmana koşu ve ısınma hareketleriyle başladı.

Topla oyun ve 5'e 2 pas çalışmasıyla devam eden idman, tempolu koşu ve çift kale maç ile sona erdi.