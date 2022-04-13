Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika
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Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

13.04.2022 19:15
Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

İttifak Holding Konyaspor, Spor Toto Süper Lig'in 33. haftasında 17 Nisan Pazar günü sahasında Gaziantep FK ile yapacağı maçın hazırlıklarına devam etti.

Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde teknik direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenmanda futbolcular, salonda aktivasyon çalışması yaptı.

Salon çalışmasının ardından sahaya çıkan futbolcular, kuvvet çalışması gerçekleştirdi.

Antrenman, taktik çalışma ve çift kale maçla sona erdi.

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Spor Toto Süper Lig, İttifak Holding, Gaziantep FK, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: AA

Son Dakika Spor Konyaspor, Gaziantep FK maçı hazırlıklarını sürdürdü - Son Dakika


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