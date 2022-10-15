Konyaspor-Gaziantep FK maçının ardından - Erol Bulut - Son Dakika
Üye Girişi

Konyaspor-Gaziantep FK maçının ardından - Erol Bulut

15.10.2022 23:10

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yenen Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut, galibiyetin takımın öz güvenini daha da arttıracağını söyledi.

Spor Toto Süper Lig'in 10. haftasında deplasmanda Arabam.com Konyaspor'u 1-0 yenen Gaziantep FK'de teknik direktör Erol Bulut, galibiyetin takımın öz güvenini daha da arttıracağını söyledi.

Bulut, MEDAŞ Konya Büyükşehir Stadı'nda yapılan maçın ardından düzenlenen basın toplantısında, maça iyi başladıklarını ve ilk yarı yakaladıkları bazı pozisyonları değerlendiremediklerini belirtti.

Maçların savaşarak kazanıldığına değinen Bulut, bu maçta aldıkları galibiyetin de savaşarak elde edildiğini vurguladı.

Erol Bulut, rakibin de önemli pozisyonlar yakaladığına işaret ederek, "İlk yarıda yakaladıkları 2-3 net pozisyon var, golü bulabilirlerdi. Futbolcularımın hepsini tebrik ediyorum, müthiş mücadele gösterdiler. Galip geldiğimiz sürece öz güvenimiz de gittikçe artacak. Aldığımız bu galibiyet öz güvenimizi daha da arttıracak. Önümüzdeki maçlara daha öz güvenli çıkacağız ve futbolumuzu inşallah daha da geliştireceğiz." diye konuştu.

Bulut, Bartın'ın Amasra ilçesindeki maden ocağında yaşanan patlama nedeniyle hayatını kaybedenlere Allah'tan rahmet diledi.

YORUMLAR
500
Gaziantep FK, Konya deplasmanında 3 puanı tek golle aldı Gaziantep FK, Konya deplasmanında 3 puanı tek golle aldı Konyaspor-Gaziantep FK maçında, futbolcular ve hakemler Bartın'da can veren madencileri baret takarak andı Konyaspor-Gaziantep FK maçında, futbolcular ve hakemler Bartın'da can veren madencileri baret takarak andı Gaziantep haber | Gaziantep FK maçının ardından Gaziantep haber | Gaziantep FK maçının ardından
Kaynak: AA

Gaziantep FK, Erol Bulut, Konyaspor, Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor-Gaziantep FK maçının ardından - Erol Bulut - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

Son Dakika
00:50 Antalya Büyükşehir Belediyesi Başkanı Muhittin Böcek: Elim olayda babalarını kaybeden tüm öğrenci çocuklarımıza eğitim bursu sağlayacağız
00:32 Kocaeli'de korkunç olay: Uyuşturucu kullanan baba ve dumandan etkilenen 4 yaşındaki kızı hayatını kaybetti
00:13 Cumhurbaşkanı Erdoğan duyurdu: Maden şehidi olan işçilerin ailelerine 50 bin lira, yaralı vatandaşlara 25 bin liralık yardım yapılacak
23:46 Galatasaray'da tansiyon artıyor! Sarı kırmızılı taraftarlar, teknik direktör Okan Buruk'u istifaya davet etti
23:34 Çevreden silah sesleri duyuldu! İran'da hapishanede çıkan yangın sonrası tutuklular ve gardiyanlar arasında çatışma çıktı
23:28 Rusya'nın Ukrayna sınırındaki askeri eğitim sahasına silahlı saldırı düzenlendi: 11 ölü, 15 yaralı
23:19 Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk'tan Kayseri mağlubiyeti sonrası hakemlere sert sözler: Sinir etmek için yapılıyor, artık kötü niyet arıyorum
23:09 İBB Başkanı İmamoğlu'ndan Kadıköy'de bir gökdelende çıkan yangına ilişkin ilk açıklama: Yangın kontrol altına alındı, can kaybı yok
22:55 Faizleri silinip ana paranın alınacağı KYK borç düzenlemesinin ayrıntıları gün yüzüne çıktı
22:42 Hakkari'de yaşanması muhtemel toplumsal olayların önlenmesi amacıyla gösteri ve yürüyüşlere 15 gün yasak getirildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 16.10.2022 06:56:18. #1.11#
SON DAKİKA: Konyaspor-Gaziantep FK maçının ardından - Erol Bulut - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement