Konyaspor, Gençlerbirliği maç hazırlığını Murat Kurum Tesisleri\'nde tamamladı

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 5'e 2 ve çabukluk-çeviklik ile başladı. Topla oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.