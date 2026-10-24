Konyaspor, Gençlerbirliği maç hazırlığını Murat Kurum Tesisleri\'nde tamamladı

Konyaspor, Gençlerbirliği maç hazırlığını Murat Kurum Tesisleri'nde tamamladıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı. Murat Kurum Tesisleri'nde İlhan Palut yönetiminde yapılan antrenman 5'e 2 ve çabukluk-çeviklik çalışmasıyla başladı, topla oyun ve taktik çalışmayla sona erdi.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 9. haftasında Gençlerbirliği'ni konuk edeceği maçın hazırlıklarını tamamladı.
Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, 5'e 2 ve çabukluk-çeviklik ile başladı. Topla oyun ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.
Kaynak: İHA
Sizin düşünceleriniz neler ?