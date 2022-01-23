Konyaspor gizliden şampiyonluğa yürüyor! Ahmet Çalık'ı unutmuyorlar

Spor Toto Süper Lig'in 23. haftasında Altay ile İttifak Holding Konyaspor, Alsancak Mustafa Denizli Stadı'nda karşı karşıya geldi. Kazanan, 1-0'lık skorla Konyaspor oldu.

FORMAYA KOŞTULAR

Konyaspor'a galibiyeti getiren golü 68. dakikada Ahmed Hassan kaydetti. Ahmed'in golünden sonra hemen kulübeye koşup Ahmet Çalık'ın formasını açtılar.

EN CİDDİ RAKİP

Konyaspor şu anda Trabzonspor'un şampiyonluk yolunda en ciddi rakibi. 1 maçı eksik olan Konyaspor, puanını 45'e yükseltti. Ligin ikinci sırasında bulunan Konyaspor'un en yakın takipçisiyle de puan farkı 7'ye çıktı.

22 ŞUBAT'TA

Ertelenen Başakşehir-Konyaspor karşılaşması 22 Şubat'ta oynanacak. Konyaspor'un eksik maçını tamamlamasıyla ligin durumu şekillenecek.