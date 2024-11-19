Konyaspor, Hatayspor Maçına Hazırlanıyor

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 13. haftasında evinde oynayacağı Hatayspor maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla sürdürdü.
Teknik Direktör Recep Uçar yönetiminde Kayacık Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ile başladı. 8'e 3 pas ve top kapma çalışmasıyla devam eden idman, çift kale maç ile sona erdi.
Yeşil-beyazlılar, yarın yapacağı antrenman ile müsabakanın hazırlıklarını sürdürecek. - KONYA
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