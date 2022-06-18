Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi - Son Dakika
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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi

18.06.2022 18:26
Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi

Salon: Selçuklu BelediyesiHakemler: Uğur Özen, Yücel Çilingir, Ozan GönenBeysu Konyaspor Basketbol: Can Özcan 6, Mert Konuk 2, Morgan 18, Hamza Alptuğ Baştuğ, Mehmet Özdoğan 8, Hazer Avcı 9, Cengiz Aydın Ergen 2, Azizcan Özdemir 9, Can Altıntığ 3, Umut Geçen 5, Tayfun Erülkü 3,...

Salon: Selçuklu Belediyesi

Hakemler: Uğur Özen, Yücel Çilingir, Ozan Gönen

Beysu Konyaspor Basketbol: Can Özcan 6, Mert Konuk 2, Morgan 18, Hamza Alptuğ Baştuğ, Mehmet Özdoğan 8, Hazer Avcı 9, Cengiz Aydın Ergen 2, Azizcan Özdemir 9, Can Altıntığ 3, Umut Geçen 5, Tayfun Erülkü 3, Ogbeide 10

Samsunspor: Utku Saraloğlu 3, Mert Gizir 10, Gökhan Aydın 6, İzzet Türkyılmaz 11, Ercan Bayrak 2, Mert Ali Sert 8, Friday, Burak Eşlik 4, Ege Yaşar 10, Frazier 10, Göktuğ Baş 2

1. Periyot: 22-19

Devre: 38-30

3. Periyot: 61-47

Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off finali dördüncü maçında Beysu Konyaspor Basketbol, evinde Samsunspor'u 75-66 yenerek seriyi 3-1 kazandı ve ING Basketbol Süper Ligi'ne yükseldi.

Selçuklu Belediyesi Spor Salonu'nda oynanan müsabakayı baştan sona önde götüren ve üçüncü çeyrekte farkı 20 sayıya kadar çıkaran Beysu Konyaspor Basketbol, karşılaşmayı 9 sayı farkla kazandı.

Beysu Konyaspor Basketbol, şampiyonluk kupasını Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum'un elinden aldı.

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Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi Konyaspor Basketbol final serisinde 2-1 öne geçti Konyaspor Basketbol final serisinde 2-1 öne geçti
Kaynak: AA

Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Misli.com Türkiye Basketbol 1. Ligi play-off final serisi - Son Dakika

Bu haber AA tarafından hazırlanmış olup habere Sondakika.com tarafından hiçbir editöryal müdahalede bulunulmamıştır. AA tarafından hazırlanan bütün haberler sitemizde hazırlandığı şekliyle otomatik servis edilmektedir. Bu nedenle haberin hukuki muhatabı AA kurumudur.

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