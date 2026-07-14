Konyaspor Joao Pedro\'yu Transfer Etti

Konyaspor, Brezilyalı stoper Joao Pedro da Mata ile 3 yıllığına renklerine bağladı.

Konyaspor, Flamengo forması giyen 20 yaşındaki stoper Joao Pedro da Mata ile 3 yıllık anlaşma sağladı. Stadyumda yer alan Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz hazır bulundu. Yeşil-beyazlıların resmi internet sitesinde konuyla ilgili yapılan açıklamada, "Joao Pedro da Mata'ya hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadelerine yer verildi.

Flamengo'da oynayan Joao Pedro da Mata, Brezilya Milli Takımı alt yaş kategorilerinde forma giydi. da Mata, Konyaspor'da 41 numaralı formayı terletecek. - KONYA