Konyaspor, kaleci Yavuz Aygün ile 2 yıllık anlaşma sağladı.
Transfer çalışmalarına hız kesmeden devam eden Konyaspor, bu çerçevede kaleci Yavuz Aygün ile 2 yıllık anlaşma sağladı. Slovenya'da kamp yapılan otelde düzenlenen imza töreninde, Futbol Şube Sorumlularından Yusuf Küçükbakırcı hazır bulundu. Kulüpten yapılan açıklamada, "Yavuz Aygün'e hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" denildi.
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