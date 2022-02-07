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Konyaspor, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika

Konyaspor, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

07.02.2022 14:54
Konyaspor, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

Konyaspor, yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Konyaspor, yarın deplasmanda Fatih Karagümrük ile oynayacağı Ziraat Türkiye Kupası Son 16 Turu karşılaşmasının hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla tamamladı.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut ve yardımcıları yönetiminde gerçekleştirilen antrenman; koşu ve ısınma hareketleri ile başladı. Futbolcular, daha sonra taktik çalışma ve 5'e 2 pas çalışması yaptı. İdman, oynanan çift kale maç ile tamamlandı.

Atatürk Olimpiyat Stadyumu'nda yarın saat 17.30'da başlayacak karşılaşmada Ali Şansalan düdük çalacak. - KONYA

Konyaspor, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı
Konyaspor, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı

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Fatih Karagümrük, Türkiye Kupası, İlhan Palut, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyaspor, Karagümrük maçı hazırlıklarını tamamladı - Son Dakika Spor


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