Konyaspor, Karagümrük'ü 3-0 Mağlup Etti

(ANKARA)-Süper Lig'in 29. haftasında Konyaspor, sahasında Fatih Karagümrük'ü 3-0 mağlup etti.
Trendyol Süper Lig'in 29. haftasında, Tümosan Konyaspor ile Mısırlı.Com.Tr Fatih Karagümrük karşı karşıya geldi. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 14.30'da başlayan ve hakem Oğuzhan Aksu'nun yönettiği maçı Konyaspor 3-0 kazandı.
Ev sahibi Konyaspor'a Fatih Karagümrük karşısında galibiyeti getiren golleri 21. dakikada Blaz Kramer, 28. dakikada Jaxkson Muleka ve 90 artı birinci dakikada Diogo Gonçalves kaydetti.
