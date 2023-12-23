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Konyaspor-Kayserispor Mücadelesi - Son Dakika
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Konyaspor-Kayserispor Mücadelesi

Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında Konyaspor ile Kayserispor karşı karşıya gelecek. İki takım arasında oynanan 30 maçta Konyaspor'un 15 galibiyeti bulunuyor. Maçı Bahattin Şimşek yönetecek.

Konyaspor-Kayserispor Mücadelesi
23.12.2023 - 10:35,
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Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında oynanacak olan Konyaspor- Kayserispor müsabakayla birlikte iki takım Süper Lig'deki 31. randevuya çıkacak. Geride kalan maçlarda Konya ekibinin 15-6'lık galibiyet üstünlüğü bulunuyor.

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 18. haftasında yarın saat 13.30'da Kayserispor'u ağırlayacak. Konya Büyükşehir Belediye Stadyumu'nda başlayacak mücadelede hakem Bahattin Şimşek görev alacak. Konyaspor, geride kalan 16 haftada 3 galibiyet, 6 beraberlik ve 7 mağlubiyetle 15 puan toplarken, Kayserispor 8 galibiyet, 5 beraberlik ve 3 mağlubiyet alarak 29 puan elde etti. Süper Lig'in 16. haftasında oynanması gereken Konyaspor'un Fenerbahçe, Kayserispor'un Fatih Karagümrük maçları ise ertelendi. Müsabaka öncesi Konya temsilcisi ligde 17. sırada, Kayseri temsilcisi 3. sırada bulunuyor.

Galibiyette Konyaspor açık ara önde

Konyaspor ve Kayserispor bu mücadeleyle birlikte Süper Lig tarihinde 31. kez karşı karşıya gelecek. Rekabette Süper Lig'de daha önce oynanan 30 maçta Konyaspor 15 kez sahadan galip ayrılırken, Kayserispor 6 kez galibiyet sevinci yaşadı. 9 maçta ise kazanan taraf çıkmadı. Konyaspor, Kayserispor karşısında son 8 Süper Lig maçında mağlup olmazken, son mağlubiyetini Şubat 2019'da aldı. Kayserispor, Konyaspor'a konuk olduğu son 9 Süper Lig maçında sadece 3 gol atabildi.

Bahattin Şimsek düdük çalacak

Konyaspor ile Kayserispor arasında oynanacak karşılaşmayı Bahattin Şimşek yönetecek. Şimşek'in yardımcılıklarını Hakan Yemişken ve Kamil Çetin yapacak. Maçın dördüncü hakemi ise Davut Dakul Çelik olacak.

Maç öncesi Konyaspor'da uzun süredir sakatlığı bulunan Gökhan Töre ve Muhammet Demir, Kayserispor'da ise Julian Jeanvier'in sakatlığı sürüyor. - KONYA

Kaynak: İHA
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