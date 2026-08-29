Konyaspor, Kocaelispor'a 2-1 Mağlup Oldu

SÜPER Lig'in 3'üncü haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Kocaelispor'a 2-1 mağlup oldu. Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut ile Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan maçın ardından düzenlenin basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Maçı değerlendiren Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, "İki maç iyi geçmemişti. Bugün hem daha iyi oyun, daha iyi mücadele, hem de puanları kazanmak istiyorduk. Maça baktığınız zaman ilk yarı bizim adımıza pozitif geçti, rahat bir oyundu. Daha çok rakip yarı sahada görünen golü de bulan takım bizdik. İkinci yarı biraz daha topa sahip olup Kocaelispor'un artık dakika dakika verebileceği boşlukları değerlendirip skoru arttırarak maçı kazanma planıyla devre arası toplantısını geçirdik. Bazen planlar yapıyorsunuz ve daha birinci dakikada bu planımız negatife döndü. Futbol böyle. Gerçekten ikinci yarı takım efor sarf etmişti. Bir kişi eksikle bu 2-1'i çevirecek. Açıkçası dinamizmimiz sahada yoktu. Dediğim gibi bizim için rahat giden, galibiyeti işaret eden bir karşılaşmayı berabere bile bir şekilde bitiremedik. Kocaelispor takımını kutlarım galibiyetlerinden dolayı. Denemeye devam edeceğim. Dediğim gibi her şeyimle pozitife çevirme adına elimden geleni yapacağım" dedi.

SELÇUK İNAN: RAKİBİN 10 KİŞİ KALMASIYLA OYUN TAMAMEN BİZE DÖNDÜ

Kocaelispor Teknik Direktörü Selçuk İnan, Konyaspor deplasmanında alınan 3 puanın oldukça önemli olduğunu belirtti. İnan, "Konyaspor güçlü bir takım. Her ne kadar sezona istedikleri gibi başlayamasalar da burası zor bir deplasman, burası bir futbol şehri. Bunu biliyoruz ki maçta birbirine denk iki takımın mücadelesi gibi başladı. Bizim daha net pozisyonlarımız vardı. Belki ama tam oyunda oyun bize doğru dönmüşken gol atmayı belki de beklerken kendi kalemizde bir gol gördük. Bu bizi biraz düşürdüğü gibi gözükse de yine oyuna tutunduk. Yine pozisyonlara girmeye çalıştık. İkinci yarı rakibin 10 kişi kalmasıyla da oyun tamamen bize döndü. Atak sürekliliğini fazlasıyla ortaya koydu. Ataklar geliştirdik, en nihayetinde de iki tane güzel golle bugün kazanmasını bildik. Bu yüzden de çok mutluyuz" diye konuştu.