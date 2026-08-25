Konyaspor, Kocaelispor\'a Hazırlandı

Trendyol Süper Lig 2026-2027 Sezonu 3. haftasında Kocaelispor'u konuk edecek Konyaspor, günü tek antrenmanla geride bıraktı.

Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde Murat Kurum Tesisleri'nde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan kuvvet çalışması ile başladı. 5'e 2 ve savunma-hücum çalışması ile devam eden antrenman, çift kale maç ile sona erdi.

Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenman ile hazırlıklarına devam edecek.