Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Sırp futbolcu Marko Jevtovic ile yolların ayrıldığını duyurdu.
Yeşil-beyazlıların, NSosyal hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadelere yer verildi:
"Teşekkürler Marko. Konyaspor'umuzun formasını 155 kez başarıyla terleten Marko Jevtovic'in sözleşmesi sona ermiştir. Yeşil-beyaz formamızla sahada gösterdiği mücadele için Marko'ya teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz."
Son Dakika › Spor › Konyaspor, Marko Jevtovic ile Yolları Ayırdı - Son Dakika
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