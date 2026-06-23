Konyaspor, Marko Jevtovic ile yollarını ayırdı - Son Dakika
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Konyaspor, Marko Jevtovic ile yollarını ayırdı

Konyaspor, Marko Jevtovic ile yollarını ayırdı
23.06.2026 15:57
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Konyaspor, 155 maça çıkan Sırp futbolcu Jevtovic ile sözleşme uzatmadığını açıkladı.

Konyaspor, Sırp futbolcu Marko Jevtovic ile sözleşmesini uzatmayarak yollarını ayırdı.

Konyaspor'da 2018 yılından 2021 yılına kadar 3 sezon oynayan, sonrasında 2024-2025 sezonu başında tekrar transfer edilen 32 yaşındaki Sırp orta saha oyuncusu Marko Jevtovic ile yollar ayrıldı. Konyaspor'un sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "Konyaspor'umuzun formasını 155 kez başarıyla terleten Marko Jevtovic'in sözleşmesi sona ermiştir. Yeşil beyaz formamızla sahada gösterdiği mücadele için Marko'ya teşekkür eder, kariyerinde başarılar dileriz" denildi.

Marko Jevtovic, yeşil-beyazlı forma ile çıktığı 155 resmi maçta 13 gol, 5 asistlik performans sergiledi. - KONYA

Kaynak: İHA

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