Yeni sezonun hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiren yeşil-beyazlı ekip,bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gaziantep FK 'da forma giyen Muhammet Demir ile 2 yıllığına kamp merkezinde sözleşme imzalandı. Bursaspor alt yapısında yetişen Muhammet Demir, 2021-2022 sezonunda Gaziantep FK formasıyla 29'u Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 29 maçta forma giydi ve 6 gol attı.

Kaynak: DHA

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Son Dakika › Spor › Konyaspor, Muhammet Demir ile 2 yıllığına anlaştı - Son Dakika

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