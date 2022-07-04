Konyaspor, Muhammet Demir ile 2 yıllığına anlaştı - Son Dakika
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Konyaspor, Muhammet Demir ile 2 yıllığına anlaştı

04.07.2022 20:33
Konyaspor, Muhammet Demir ile 2 yıllığına anlaştı

KONYASPOR, forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

KONYASPOR, forvet oyuncusu Muhammet Demir ile 2 yıllık sözleşme imzaladı.

Yeni sezonun hazırlıklarını Erzurum Yüksek İrtifa Kamp Merkezi'nde gerçekleştiren yeşil-beyazlı ekip,bir taraftan da transfer çalışmalarını sürdürüyor. Gaziantep FK'da forma giyen Muhammet Demir  ile 2 yıllığına kamp merkezinde sözleşme imzalandı. Bursaspor alt yapısında yetişen Muhammet Demir, 2021-2022 sezonunda Gaziantep FK formasıyla 29'u Süper Lig, 1'i Türkiye Kupası olmak üzere toplam 29 maçta forma giydi ve 6 gol attı.


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Kaynak: DHA

Muhammet Demir, Gaziantep FK, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Muhammet Demir ile 2 yıllığına anlaştı - Son Dakika

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