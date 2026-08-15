Konyaspor, Rizespor'a 1-0 Mağlup Oldu
Süper Lig sezonunun açılışında Konyaspor, Çaykur Rizespor'a 90+7'deki penaltıyla 1-0 kaybetti.
Hasan DÖNMEZ/KONYA,
STAT: Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu
HAKEMLER: Cihan Aydın, Kerem Ersoy, Mert Bulut
KONYASPOR: Bahadır Güngördü (Dk. 67 Deniz Ertaş), Andzouana, Awaziem, Adil Demirbağ, Arif Boşluk, Uğurcan Yazğılı, Deniz Türüç (Dk. 67 Blaz Kramer), Melih İbrahimoğlu (Dk. 82 Enis Bardhi), Gonçalves (Dk. 67 Jevtovic), Colley (Dk. 60 Emir Bars), Muleka
ÇAYKUR RİZESPOR: Fofana, Mithat Pala, Mocsi, Sagnan, Ariss, Laçi, Taylan Antalyalı, Mebude (Dk. 73 Faye), Varesanovic (Dk. 68 Olawoyin), Ahmed Kutucu (Dk. 83 Emrecan Bulut), Sowe
GOL: 90+7 (P) Laçi (Çaykur Rizespor)
SARI KARTLAR: Awaziem (Konyaspor), Laçi, Mebude, Sowe, Mithat (Çaykur Rizespor)
Süper Lig'in 2026-2027 sezonunun ilk haftasında Konyaspor, sahasında ağırladığı Çaykur Rizespor'a 1-0 mağlup oldu.
4'üncü dakikada Uğurcan Yazğılı'nın ceza sahasına gönderdiği ortada Gonçalves'in şutu kalecide kaldı.
10'uncu dakikada topla birlikte ceza sahasına giren Mebude'nin şutunu kaleci uzaklaştırdı.
28'inci dakikada ceza sahasına giren Andzouana'nın topuk pasında topla buluşan Deniz Türüç'ün şutu üst direkten oyun alanına döndü.
50'nci dakikada Ahmed Kutucu'nun ceza sahası dışından çektiği şutu kaleci uzaklaştırdı.
90+3'üncü dakikada ceza sahası içerisinde Emrecan Bulut'un yerde kalmasıyla hakem penaltı noktasını gösterdi.
90+7'nci dakikada penaltı atışını kullanan Laçi, topu ağlarla buluşturdu: 0-1.
Karşılaşma, Çaykur Rizespor'un 1-0'lık üstünlüğüyle sona erdi.
Son Dakika › Spor › Konyaspor, Rizespor'a 1-0 Mağlup Oldu - Son Dakika
Sizin düşünceleriniz neler ?