Konyaspor, Rizespor\'a Hazırlanıyor

Konyaspor, Çaykur Rizespor'u konuk edeceği Süper Lig 2026-2027 Sezonu ilk hafta maçı hazırlıklarını bugün yaptığı antrenmanla sürdürdü.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, salonda yapılan ısınma ve kuvvet çalışması ile başladı. Sahada 5'e 2 ile devam eden antrenman, topla oyun ile sona erdi.