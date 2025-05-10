Konyaspor Rizespor'u 2-1 Mağlup Etti

(ANKARA)-Süper Lig'in 35. haftasında Konyaspor konuk ettiği Rizespor'u 2-1 mağlup etti.

Trendyol Süper Lig'in 35. haftasında Tümosan Konyaspor sahasında Çaykur Rizespor'u ağırladı. Medaş Konya Büyükşehir Stadyumu'nda saat 16.00'da başlayan maçı hakem Ozan Ergün yönetti.

Ev sahibi Konyaspor 47. dakikada Umut Nayir ile Rizespor karşısında 1-0 öne geçti. Rizespor 71. dakikada Dal Varesanoviç'in golüyle beraberliği yakaladı ve duumu 1-1 yaptı. 77. dakikada Umut Nayir kendisinin ve takımının ikinci golünü attı ve Konyaspor, Rizespor karşısında 2-1 öne geçti. Karşılaşmada başka gol olmadı ve Konyaspor sahasında Rizespor'u 2-1 mağlup etti.