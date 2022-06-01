SPOR Konyaspor'da çift imza - Son Dakika
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SPOR Konyaspor'da çift imza

01.06.2022 15:56

Konyaspor, bonservisleri ellerinde bulunan sağ bek oyuncuları Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel ile 2'şer yıllık sözleşme imzalayarak renklerine kattı.

Konyaspor, bonservisleri ellerinde bulunan sağ bek oyuncuları Ahmet Oğuz ve Cebrail Karayel ile 2'şer yıllık sözleşme imzalayarak renklerine kattı.

Süper Lig'i üçüncü sırada tamamlayan yeşil-beyazlı ekip, Sivasspor'da forma giyen 29 yaşındaki oyuncu Ahmet Oğuz ile 2 milyon sözleşme imzaladı. Gençlerbirliği alt yapısında yetişen Ahmet Oğuz, daha önce Gençlerbirliği, Kasımpaşa'da forma giydi. Ahmet Oğuz, 2021-2022 sezonunda 27'si Süper Lig, 4'ü Türkiye Kupası ve 5'i de UEFA Konferans Ligi Elemeleri olmak üzere toplam 36 maçta forma giyerek, 1 gol katkısı sağladı.

Konyaspor, Altayspor'da forma giyen 28 yaşındaki sağ bek oyuncusu Cebrail Karayel ile de 2 yıllık sözleşme imzaladı. Ankaraspor alt yapısında yetişen Cebrail Karayel, daha önce Ankaragücü'nde forma giydi. Cebrail Karayel, 2021-2022 sezonunda 30 Süper Lig, 2'si Türkiye Kupası olmak üzere toplam 32 maçta forma giyerek, 1 gol atıp 4 asist yaptı.

SPOR Konyaspor'da çift imza
SPOR Konyaspor'da çift imza
SPOR Konyaspor'da çift imza
SPOR Konyaspor'da çift imza
SPOR Konyaspor'da çift imza
SPOR Konyaspor'da çift imza

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Ahmet Oğuz resmen Konyaspor'da Ahmet Oğuz resmen Konyaspor'da Konyaspor, Ahmet Oğuz'u transfer etti Konyaspor, Ahmet Oğuz'u transfer etti
Kaynak: DHA

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Son Dakika Spor SPOR Konyaspor'da çift imza - Son Dakika


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