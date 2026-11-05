Konyaspor, Samsunspor deplasmanı hazırlığını pas ve taktik antrenmanıyla sürdürdü

Konyaspor, Samsunspor deplasmanı hazırlığını pas ve taktik antrenmanıyla sürdürdüGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Konyaspor, Süper Lig 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi deplasmanda Samsunspor ile karşılaşacak; hazırlıklarını Murat Kurum Tesisleri'nde sürdürdü. İlhan Palut yönetimindeki antrenmanda pas ve taktik çalışması yapıldı, ekip yarın saat 11.00'de hazırlığını tamamlayacak.
Trendyol Süper Lig 11. haftasında 7 Kasım Cumartesi günü deplasmanda Samsunspor ile karşı karşıya gelecek olan Konyaspor, yaptığı antrenmanla hazırlıklarını sürdürdü.
Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, pas çalışması ile başladı. Antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.
Yeşil-beyazlı ekip, yarın saat 11.00'de yapacağı antrenmanla hazırlıklarını tamamlayacak.
Kaynak: İHA
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