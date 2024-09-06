Konyaspor Samsunspor Maçına Hazırlanıyor

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Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 5. haftasında Samsunspor ile deplasmanda oynayacağı karşılaşmanın hazırlıklarını sürdürdü.

Kayacık Tesisleri'nde Teknik Direktör Ali Çamdalı yönetiminde gerçekleştirilen antrenmana milli takımlarda bulunan futbolculardan Umut Nayir ile Deniz Ertaş katılmazken, çalışmada alt yapıdan Esat Buğa ve Şahin Alakuş yer aldı. Futbolcular, ısınma ve pas çalışması ile başlayan antrenmanı taktik çalışma ve çift kale maç ile tamamladı.

Yeşil-beyazlılar, yarın saat 17.00'de MKE Ankaragücü ile Kayacık Tesisleri'nde hazırlık maçında karşı karşıya gelecek. - KONYA