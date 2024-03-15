Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, Karagümrük maçının ardından yaptığı açıklamada, ligde alınan her puanın altın değerinde olduğunu söyledi.
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Konyaspor, deplasmanda karşılaştığı Fatih Karagümrük ile 1-1 berabere kaldı. Müsabakanın ardından düzenlenen basın toplantısında Konyaspor Teknik Direktörü Fahrudin Omerovic, maçla ilgili değerlendirmelerde bulundu. İki takımın da oynamaya çalıştığını belirten Omerovic, "İyi bir maç olduğunu düşünüyorum. İlk devre biz daha fazla topa sahip olduk, biraz daha domine ettik, golü de bulduk. Son dakikalarda yediğimiz gol bize çok pahalıya mal oldu. Son maçlarda daha fazla puan toplayabilirdik. Takımın ayakta kalması çok önemli. 2 aylık periyot içerisinde bunu gösterdik. İlk günden beri takımın irade gücünden ve sonuna kadar savaşmasından hiçbir zaman şikayetim olmadı. Uzatmalarda 1-1'den sonra golü de bulabilirdik. Buradan 1 puan aldığımız için mutluyuz diyemem ama sonuçta 1 puan da değerli. Son 3 maçımıza baktığımız zaman 5 puan aldığımız için iyi diyebilirim. İyi oynamak ya da kötü oynamak bazen önemli değil, önemli olan puan almak. Çünkü her puan altın değerinde. Bu akşam her iki takım iyi mücadele etti. Puanlarımızı paylaştık. Kalan 8 maçımızda inanıyorum ki yeterli puanı alırız ve başarılı bir şekilde sezonu kapatırız diye düşünüyorum" diye konuştu. - İSTANBUL
Son Dakika › Spor › Konyaspor Teknik Direktörü: Her puan altın değerinde - Son Dakika
Trendyol Süper Lig'in 30. haftasında Siltaş Yapı Pendikspor, İstanbulspor'u 1-0 yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Yardımcı antrenör Eren Şafak, maçın zorluğuna rağmen takımın iyi bir performans sergilediğini ve birleştiğini belirtti. Ayrıca, milli maç arasını iyi değerlendireceklerini ve ligde kalmak için sonuna kadar mücadele edeceklerini ifade etti.
Trabzonspor Teknik Direktörü Abdullah Avcı, ligde yarışırken bir yandan da transfer çalışmalarının hızlı bir şekilde tespit ve mevki olarak devam ettiğini söyledi. Avcı, takımın planlamalarının kulübün bütçesine göre yapılacağını belirtti ve transfer çalışmalarının hız kesmeden devam ettiğini vurguladı. Avcı ayrıca, yabancı oyuncu sayısını azaltmak için akademik projelerin desteklenmesi gerektiğini ifade etti. Gelecek sezonla ilgili transfer yapılması düşünülen isimlerle görüştüğünü belirten Avcı, Trabzonspor'un büyük bir camia olduğunu ve doğru oyun planıyla oyuncuları ikna edebildiklerini söyledi. Avcı, Fenerbahçe maçının önemine de değinerek taraftarlardan sakin ve sabırlı bir şekilde takıma destek vermelerini istedi.
Sizin düşünceleriniz neler ?