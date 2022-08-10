İlhan Palut: "Konferans Ligi'nde gruplara katılmak istiyoruz" - Son Dakika
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İlhan Palut: "Konferans Ligi'nde gruplara katılmak istiyoruz"

10.08.2022 18:43
İlhan Palut: "Konferans Ligi'nde gruplara katılmak istiyoruz"

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Konferans Ligi'nde gruplara katılmak istediklerini belirterek, yarın Vaduz karşısında sahada gerekli mücadeleyi vereceklerini ve iyi bir oyun oynayarak turu geçeceklerine inandığını belirtti.

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, UEFA Konferans Ligi'nde gruplara katılmak istediklerini belirterek, yarın Vaduz karşısında sahada gerekli mücadeleyi vereceklerini ve iyi bir oyun oynayarak turu geçeceklerine inandığını belirtti.

UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu rövanş maçında yarın Lihtenştayn temsilcisi Vaduz ile karşılaşacak olan Konyaspor, bugün yaptığı antrenmanla hazırlıklarını tamamladı. Kayacık Tesisleri'nde yapılan antrenman öncesi Teknik Direktör İlhan Palut ve futbolculardan Ahmet Oğuz basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. İlk maçın berabere bittiğini, avantaj veya dezavantajdan söz edilemeyeceğini söyleyen İlhan Palut, "Kendi sahamızda artık tek maç üzerinden bir tur geçme mücadelesi vereceğiz. Bugün itibariyle hazırlıklarımızı yapacağımız antrenmanla tamamlamış olacağız. Hep diyoruz, Konferans Ligi'nde gruplara katılmak istiyoruz. Onun için de yarın sahada gerekli mücadeleyi vereceğimize ve iyi bir oyun oynayarak turu geçeceğimize inanıyorum. Biliyorsunuz Oğulcan'ın sakatlığı var, şu anda tedavi sürecinde. Kahraman'ı da zaten Vaduz maçları için listede ismini yazmamıştık. O da bizimle yarın olamayacak. Onun dışında tam kadro bir şekilde hazırlıklarımızı sürdürüyoruz" dedi.

"Zeminin yıprandığını gördüm"

İslami Dayanışma Oyunları'nın açılış seremonisinin stadyumda yapıldığını ve bu durumun zemini etkileyip etkilemediği ilgili sorulan soruya Palut, "Evet zeminle alakalı çalışmaları bugün fotoğraf ve videolarla bizleri iletildi. İlk başta şunu söyleyeyim, ülke tanıtımı, Konya tanıtımı adına gerçekten güzel bir organizasyon, güzel bir açılış vardı. Tabii ki gönül isterdi ki zemine zarar vermeden yapılabilseydi, ama sonuç olarak biraz yıprandığını ben de gördüm. En kısa zamanda inşallah eski haline döner" ifadelerini kullandı.

Ahmet Oğuz ise, turu geçmek istediklerini kaydederek, "Turu geçtikten sonra da kendi hedeflerimiz doğrultusunda ilerlemeyi düşünüyoruz. İnşallah maçı alıp taraftarımızı sevindirmek istiyoruz" diye konuştu. - KONYA

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Kaynak: İHA

İlhan Palut, Konyaspor, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor İlhan Palut: 'Konferans Ligi'nde gruplara katılmak istiyoruz' - Son Dakika

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