Konyaspor üçüncü etap kamp çalışmalarını sürdürdü

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyaspor, yeni sezon hazırlıklarına devam etti.
Kulüpten yapılan açıklamaya göre, yeşil-beyazlı takım, yeni sezon çalışmalarını Koyuncu Grup Kayacık Tesisleri'nde sürdürdü.
Üçüncü etap kamp çalışmaları kapsamında teknik direktör İlhan Palut yönetimindeki idman, koşu ve topla ısınma çalışmalarıyla başladı.
Futbolcuların dar alanda oyun, pas ve top kapma teknikleri çalıştığı antrenman, çift kale maçla tamamlandı.
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