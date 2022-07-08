Erzurum'da 28 Haziran'dan bu yana sezon hazırlıklarını gerçekleştiren ve kentten ayrılan Konyaspor, çalışmalarına 10 Temmuz Pazar günü Konya'da devam edecek.

Kaynak: AA

Konyaspor, Erzurum, Spor, Son Dakika

Son Dakika › Spor › Konyaspor'un Erzurum'daki ikinci etap kampı çalışmaları tamamlandı - Son Dakika

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