Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'ye, Kim Min-jae İngiltere'ye - Son Dakika
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Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'ye, Kim Min-jae İngiltere'ye

21.06.2022 18:55
Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'ye, Kim Min-jae İngiltere'ye

Süper Lig'in dikkat çeken stoperlerinden Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı için yarış haline giren 3 büyüklerden kazanan Fenerbahçe oldu.

Süper Lig'in dikkat çeken stoperlerinden Konyasporlu Abdülkerim Bardakçı için yarış haline giren 3 büyüklerden kazanan Fenerbahçe oldu.

Uzun süredir yapılan görüşmelerde başarılı stoperi için çok sayıda teklif alan Konyaspor, Fenerbahçe ile anlaşma sağladı. Galatasaray'ın 27 yaşındaki stopere karşılık takas oyuncu önerdiği, Beşiktaş'ın ise 2 milyon 250 bin Euro son teklif olarak sunduğu Abdülkerim için Fenerbahçe, teklifte 2,6 milyon Euro'ya kadar çıkarak kazanan taraf oldu. Fenerbahçe'nin teklifini peşin olarak ilettiği, Beşiktaş'ın ise vadeler halinde bir teklifte bulunduğu, bunun üzerine de Konyaspor Başkanı Fatih Özgökçen ile Fenerbahçe Başkanı Ali Koç'un el sıkıştığı öğrenildi. İki başkanın bugün gerçekleşen Kulüpler Birliği Vakfı toplantısı sonrası ayrıntılarıyla bu konuyu konuştukları belirtildi.KIM MIN-JAE İNGİLTERE'YE

Abdülkerim Bardakçı'yı alternatif olarak kadrosuna katmak isteyen Fenerbahçe, çok yoğun teklifler aldığı başarılı stoperi Kim Min-jae'yi de göndermeye hazırlanıyor. İngiliz kulüplerinin yakın ilgisinin olduğu bilinen Güney Koreli futbolcu için 23 milyon Euro olan fesih bedelinin İngiltere Premier Lig ekiplerinden Everton'ın ödeyeceği tahmin belirtiliyor. Transferin önümüzdeki günlerde netlik kazanması bekleniyor.


- Fenerbahçe
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Kaynak: DHA

Fenerbahçe, Konyaspor, Beşiktaş, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'ye, Kim Min-jae İngiltere'ye - Son Dakika

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SON DAKİKA: Konyaspor'un stoperi Abdülkerim Bardakçı Fenerbahçe'ye, Kim Min-jae İngiltere'ye - Son Dakika
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