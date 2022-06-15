Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu - Son Dakika
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Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

15.06.2022 14:24

- Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Medipol Başakşehir, İsrail takımı Maccabi Netanya ile, Konyaspor da Balarus temsilcisi BATE Borisov'la eşleşti.

- Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

İSTANBUL - UEFA Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nda Medipol Başakşehir, İsrail takımı Maccabi Netanya ile, Konyaspor da Balarus temsilcisi BATE Borisov'la eşleşti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde 2022-2023 sezonu 2. Eleme Turu kura çekimi, İsviçre'nin Nyon kentinde bulunan UEFA merkezinde yapıldı. Spor Toto Süper Lig 3.'sü Konyaspor ve 4.'sü Medipol Başakşehir'in de bu turdaki rakipleri belli oldu. Başakşehir, İsrail temsilcisi Maccabi Netanya ile, Konyaspor da Balarus ekibi BATE Borisov'la eşleşti.

UEFA Avrupa Konferans Ligi 2. Eleme Turu'nun ilk karşılaşmaları 21 Temmuz, rövanşları ise 28 Temmuz'da oynanacak.

Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu
Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu

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Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu Medipol Başakşehir ve Konyaspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu! İşte eşleşmeler ve detaylar UEFA Konferans Ligi'nde temsilcilerimiz Başakşehir ve Konyaspor'un rakipleri belli oldu! İşte eşleşmeler ve detaylar
Kaynak: İHA

Spor, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor ve Başakşehir'in rakipleri belli oldu - Son Dakika

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