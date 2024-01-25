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Konyaspor, Valon Ethemi'yi kiraladı - Son Dakika
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Konyaspor, Valon Ethemi'yi kiraladı

Konyaspor, İstanbulspor'dan kanat oyuncusu Valon Ethemi'yi zorunlu satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Konyaspor, transfer çalışmalarına devam ediyor ve son olarak Sırp stoper Flip Damjanovic ile sözleşme imzaladı. Konyaspor Asbaşkanı Ali Tınkır, imza töreninde hazır bulundu. Valon Ethemi, İstanbulspor'da forma giydiği 16 maçın ardından Konyaspor'da 72 numaralı formayı giyecek.

Konyaspor, Valon Ethemi\'yi kiraladı
25.01.2024 - 17:49,
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Konyaspor, İstanbulspor'dan kanat oyuncusu Valon Ethemi'yi zorunlu satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu.

Konyaspor takımı güçlendirmek adına transfer çalışmalarına devam ediyor. Son olarak Sırp stoper Flip Damjanovic ile 2.5 yıllık sözleşme imzalayan Konyaspor, İstanbulspor'da forma giyen Kuzey Makedonyalı 26 yaşındaki kanat oyuncusu Valon Ethemi'yi zorunlu satın alma opsiyonlu olarak sezon sonuna kadar kiraladığını duyurdu. Konya Büyükşehir Stadyumu Basın Toplantı Salonu'nda düzenlenen imza töreninde, Konyaspor Asbaşkanı Ali Tınkır hazır bulundu.

Kulüpten yapılan açıklamada, "Valon Ethemi'ye hoş geldin diyor, yeşil-beyazlı formamız altında başarılar diliyoruz" ifadesini kullandı.

Bu sezon İstanbulspor'da 16 resmi maça çıkan Valon Ethemi, Konyaspor'da 72 numaralı formayı giyecek. - KONYA

Kaynak: İHA
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