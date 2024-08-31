Konyaspor ve Kayserispor Berabere Kaldı

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SÜPER Lig'in 4'üncü haftasında Konyaspor sahasında Kayserispor ile 0-0 berabere kaldı. Konyaspor Teknik Sorumlu Fatih Serkan Albayrak ile Kayserispor Teknik Sorumlusu Serkan Sütlü, düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulundu.

Konyaspor Teknik Sorumlusu Fatih Serkan Albayrak, geriden oyun kurarken sıkıntı yaşadıklarını ifade etti. Albayrak, "Milli araya girmeden önce bu maçı kazanmak istiyorduk. Her ne kadar puan olarak baktığınızda rakibimize puan olmasa da ikinci maçını oynuyordu. Kolay gözükse de onların da galibiyete ihtiyacı vardı. Bizim de galibiyete ihtiyacımız vardı. Tabii ki oyunda biraz istediğimiz şekilde pozisyonları bulduk ama geriden oyun kurarken biraz sıkıntı yaşadık. Geri savunma oyuncularımızın topu oyuna sokamamasında istediğimiz blok aralarında oyuncularımızı buluşturamadık ve sonuca gidemedik. Fakat ikinci yarıda yaptığımız değişiklikler olsun biraz daha rakip sahada oyun oynamaya başladık, pozisyonlara da girdik. Direkten dönen bir topumuz vardı. Rakibimizin de pozisyonu vardı. Onların da girdiği pozisyon gol olabilirdi. İyi bir mücadele oldu. Bodrum maçından ve daha önceki maçlarda yemiş olduğumuz golleri en azından bu maçta yemedik. Savunma anlamında biraz daha dikkatli olmaya çalıştık. Hem savunmayı hem de hücumu aynı anda yapabilmemiz gerekiyor. Savunmayı başardık ama hücumda golü bulamadık. İleriki haftalarda daha iyi olacağını düşünüyorum" dedi.

SERHAT SÜTLÜ: ÇOK MUTLU OLMADIĞIMIZI BELİRTMEK İSTİYORUM

Kayserispor Teknik Sorumlusu Serhat Sütlü ise "Bizim sezon başından beri süregelen planlarımız doğrultusunda oyuncularımız istediğimiz her şeyi yapmaya çalıştı. Kayserispor olarak dört haftada ikinci maçımız, rakibimizin dördüncü maçı. Bunun artı ve eksi yönleri vardı bu durumu biliyorduk. Maçta kondisyon olarak son çeyreğinde düştüğümüzü biz de çok bariz fark ettik. Ama taktiksel olarak da rakibin duran toplardaki üstünlüğünü biliyorduk. Buna göre de çalışmalarımızı yaptık. Maçtan aldığımız 1 puana bir yandan seviniyoruz, bir yandan çok da mutlu olmadığımızı belirtmek istiyorum. İki taraf da kazanmak istiyordu, güzel bir maçtı bizim için" şeklinde konuştu.