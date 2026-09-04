Konyaspor, yarın Erzurumspor FK ile deplasmanda karşılaşacak
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda Erzurumspor FK ile oynayacağı maçın hazırlıklarını tamamladı. Teknik Direktör İlhan Palut yönetimindeki antrenman, taktik çalışmayla sona erdi.
Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.
Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve 5'e 2 ile başladı. Çabukluk-çeviklik ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.
Kaynak: İHA
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