Konyaspor, yarın Erzurumspor FK ile deplasmanda karşılaşacak

Konyaspor, Trendyol Süper Lig'in 4. haftasında yarın deplasmanda oynayacağı Erzurumspor FK maçının hazırlıklarını yaptığı antrenmanla tamamladı.

Murat Kurum Tesisleri'nde Teknik Direktör İlhan Palut yönetiminde gerçekleştirilen antrenman, ısınma ve 5'e 2 ile başladı. Çabukluk-çeviklik ile devam eden antrenman, taktik çalışma ile sona erdi.