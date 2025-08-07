Konyaspor, Yeni Sezona Kararlılıkla Giriyor - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Spor

Konyaspor, Yeni Sezona Kararlılıkla Giriyor

Konyaspor, Yeni Sezona Kararlılıkla Giriyor
07.08.2025 15:47
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konyaspor sözcüsü Cengiz Yönet, yeni sezonda başarı ve mücadele odaklı olduklarını vurguladı.

Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, Konyaspor olarak yeni sezona sadece futbol oynamaya değil, mücadele etmeye ve başarılı olmaya geldiklerini söyledi.

Konyaspor Basın Sözcüsü Cengiz Yönet, 8 Ağustos'da başlayacak yeni sezon öncesinde Konya Büyükşehir Stadı'nda düzenlediği basın toplantısında açıklamalarda bulundu. Yönet, sezon başlarken, teknik heyete, futbolculara, taraftarlara, futbol kamuoyuna ve futbol dünyasına önemli olduğuna inandıkları bazı mesajları iletmeyi sorumluluklarının bir parçası olarak gördüklerini söyledi. Cengiz Yönet, "Bu sezonda en büyük güvencemiz, kalbini ve ruhunu ortaya koyan futbolcularımız ve onları bir aile gibi saracak olan teknik heyetimizdir. Bu sene 7 hazırlık maçı yaptık. Geçtiğimiz yıllarla kıyasladığımızda başarılı sonuçlar aldık. Hazırlık maçlarında alınan sonuçların bazen lige olumlu yansıdığını bazen lige yansımadığını geçmiş tecrübelerimiz bize gösterdi. Ancak bu hazırlık maçlarında ve hazırlık dönemlerindeki antrenmanlarımızda gördük ki futbolcularımızdaki özveri, inanç, azim ve kararlılık bizlere gelecek adına ciddi bir umut ve güvence verdi. Sezon boyunca bu birlikteliğin artarak ve sürekli bir şekilde devam edeceğine inanıyoruz. Biz bu sezona Konyaspor olarak sadece futbol oynamaya gelmiyoruz, mücadele etmeye ve başarılı olmaya geliyoruz. Teknik ekibimize, futbolcularımıza, sakatlıktan uzak, sağlıklı ve başarılı bir sezon diliyoruz" dedi.

"Küfür ve kötü sözleri tribünlerimizden uzak tutalım"

Taraftarlara da seslenen Yönet, "Konyaspor'umuza gönül vermiş vefakar ve cefakar taraftarlarımıza da önemli işler düşüyor. Taraftarlar futbolun baş aktörleri. Geçtiğimiz sezonlarda takımımızın yanında olarak bize hep güç verdiler, hep yanımızda oldular. Futbolun artık sadece bir oyun olmadığını, aynı zamanda bir seyir sanatı, bir temaşa gösterisi olduğunu taraftarlarımız biliyor. Taraftarlarımızdan ricamız, gelin bu sezon Konyaspor taraftarı olarak çıtaya daha da yükseltin. Tribünlerde çocuklarımızla, torunlarımızla, eşlerimizle, arkadaşlarımızla oturalım. Alkışlarımızla güzel ve orijinal tezahüratlarımızla takımımıza destek verelim. Küfür ve kötü sözleri tribünlerimizden uzak tutalım. Sevgi ve barış dilini hakim kılalım. Fair play ruhu içerisinde Türkiye'nin en önemli, en güzel şehirleirnden bir tanesi olan Konya'yı layıkı veçhile temsil edelim, futbola hep beraber ortak olalım" ifadelerini kullandı.

"Futbolcularımız sahada, taraftarlarımız tribünde konuşacak"

Konyaspor yöneticileri olarak sezon içerisinde az konuşmaya, mümkünse hiç konuşmamaya gayret göstereceklerini kaydeden Yönet, "Asıl konuşması gerekenler futbolun başaktörleri. Kim onlar, futbolcularımız sahada konuşacak, taraftarlarımız tribünde konuşacak. Bizler de bu güzel ortamı, futbolu ve tribünlerdeki coşkuyu seyredeceğiz" şeklinde konuştu.

"Hakem atamalarının objektif ve rasyonel kriterlere dayanmasını istiyoruz"

Türkiye Futbol Federasyonu ve ilgili kurulların her takıma eşit mesafede ve adil olmasını beklediklerini söyleyen Cengiz Yönet, "Türk futbolunun marka değerini yükseltecek çalışmalara ağırlık vermelerini istiyoruz. Bu Türk takımlarının, futbol kulüplerinin, her bir takımın daha güçlenmesine sebep olacak. Böylelikle hem Avrupa hem dünya sahnesinde kulüp ve milli takım olarak başarımız artacak. Bizler kayıtsız ve şartsız marka değerimizi yükseltecek çalışmalara Konyaspor Kulübü olarak destek vereceğimizi taahhüt ediyoruz. Hakem atamalarının objektif ve rasyonel kriterlere dayanmasını istiyoruz" şeklinde konuştu.

Konuşmasında hakemler ile ilgili bir paragraf açmak istediğini ifade eden Cengiz Yönet, "Hakemlerimizin, sizlerin iyi insanlar ve iyi hakemler olduğunuza inanmak ve güvenmek istiyoruz. Hakem kararları her zaman tartışılmıştır. Bundan sonra da tartışılmaya devam edecektir. Ancak bu tartışmaların hakem kararlarını etkilemek amacına hizmet etmemesi çok önemlidir. Biz Konyaspor Kulübü olarak maçlarımızda, maçlarda görev alacak olan hakemleri şimdiden peşinen alkışlayarak sezona başarılı bir şekilde başlamalarını diliyoruz. Hakem şanslarının hakemlerimizin yanında olmasını istiyoruz" diye konuştu. - KONYA

Kaynak: İHA

Konyaspor, Politika, Futbol, konya, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyaspor, Yeni Sezona Kararlılıkla Giriyor - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Hiç kimse bilmiyor E-Devlet’te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı Hiç kimse bilmiyor; E-Devlet'te fark edip başvurdu, binlerce lirasını geri aldı
Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti Kadınlar yasaklı Rusça şarkı yüzünden plajda saç başa kavga etti
’Dünyanın en iyi takımlarına gider’ deniyordu İşte Ali Akman’ın yeni takımı 'Dünyanın en iyi takımlarına gider' deniyordu! İşte Ali Akman'ın yeni takımı
Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı Rüzgarda savrulan demir pano, kadına çarptı
Osimhen’in Galatasaray’a transfer olması İngiliz efsaneleri şoka soktu Osimhen'in Galatasaray'a transfer olması İngiliz efsaneleri şoka soktu
Arda Güler’i yarıçıplak manşet yaptılar Tüm İspanya’nın gündeminde o var Arda Güler'i yarıçıplak manşet yaptılar! Tüm İspanya'nın gündeminde o var
Zincir markette kahreden görüntüler Rafları düzenlerken kabusu yaşadı Zincir markette kahreden görüntüler! Rafları düzenlerken kabusu yaşadı
67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti 67 yıllık Süper Lig tarihinin tüm rekorları dikkat çekti
Tutuklu CHP’li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi Tutuklu CHP'li başkanın annesi hastane önünde fenalık geçirdi
Galatasaray KAP’a bildirdi: 13.5 milyar TL Galatasaray KAP'a bildirdi: 13.5 milyar TL
ABD’nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı ABD'nin Georgia eyaletinde askeri üsse silahlı saldırı

15:21
Putin görüşme için Trump’a adres gösterdi, Zelenski’yi reddetti
Putin görüşme için Trump'a adres gösterdi, Zelenski'yi reddetti
15:00
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici’yi kabul etti
Cumhurbaşkanı Erdoğan, BBP lideri Mustafa Destici'yi kabul etti
13:47
Simpsonlar’dan olay yaratan kehanet: Trump’ın ölüm tarihini verdiler
Simpsonlar'dan olay yaratan kehanet: Trump'ın ölüm tarihini verdiler
13:23
Pazarlarda yeni dönem 15 Ağustos’tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak
Pazarlarda yeni dönem! 15 Ağustos'tan itibaren POS kullanımı zorunlu olacak
21:13
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
Canlı yayında kendi ölümünü kaydetti
21:11
Bayern Münih’ten ayrılan Thomas Müller’den sürpriz imza
Bayern Münih'ten ayrılan Thomas Müller'den sürpriz imza
21:09
Ordu’da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
Ordu'da minibüs ile otomobil çarpıştı: 16 yaralı
20:59
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık “havalimanı“ anlaşması
Türkiye, Katar ve Suriye arasında 4 milyar dolarlık "havalimanı" anlaşması
20:45
Davinson Sanchez’in Galatasaray’dan istediği maaş belli oldu
Davinson Sanchez'in Galatasaray'dan istediği maaş belli oldu
20:37
Putin’le görüşmenin ardından Trump’tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi
Putin'le görüşmenin ardından Trump'tan açıklama: Büyük ilerleme kaydedildi
20:08
Beşiktaş, Ndidi’yi İstanbul’a getiriyor
Beşiktaş, Ndidi'yi İstanbul'a getiriyor
19:47
Fenerbahçe’nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular
Fenerbahçe'nin Kerem Aktürkoğlu için ödeyeceği bonservisi duyurdular
19:40
Süper Lig’in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu
Süper Lig'in devleri Sörloth için bu kararı bekliyordu
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.08.2025 15:47:08. #7.11#
SON DAKİKA: Konyaspor, Yeni Sezona Kararlılıkla Giriyor - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.