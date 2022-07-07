Konyasporlu Konrad Michalak'a Fransa ve Meksika'dan talipler var - Son Dakika
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Konyasporlu Konrad Michalak'a Fransa ve Meksika'dan talipler var

07.07.2022 13:42
Konyasporlu Konrad Michalak'a Fransa ve Meksika'dan talipler var

Konyaspor'un genç sağ kanat oyuncusu Konrad Michalak, son iki sezonda gösterdiği performansla Avrupa'nın ve Orta Amerika'nın da dikkatini çekti.

Konyaspor'un genç sağ kanat oyuncusu Konrad Michalak, son iki sezonda gösterdiği performansla Avrupa'nın ve Orta Amerika'nın da dikkatini çekti.

Mart ayında Polonya A Milli Takımı aday kadrosuna davet edilen 24 yaşındaki futbolcuya Fransa Lig 1'den ve Meksika 1. Ligi'nden talipler çıktı. Bu ülkelerden iki kulüp oyuncunun durumuyla ilgili bilgi aldı ve Konyaspor'la temasa geçti.

ABDÜLKERİM'İN ARDINDAN MİCHALAK SÜRPRİZİ Rizespor'da gösterdiği performansın ardından Konyaspor'da bu sezon 38 maça çıkan ve 4 gol, 5 asistlik performanslar ortaya koyan Polonyalı sağ kanat Galatasaray'ın da radarına girdi.Abdülkerim Bardakçı'yı kadrosuna katan sarı kırmızılıların Michalak Konrad için de girişimde bulunduğu ifade edildi. Ancak Konyaspor cephesi, 2024'e dek sözleşmesi bulunan oyuncu için yüksek bonservis bedeli talep ediyor.İLHAN PALUT: EN BÜYÜK GELİŞİMİ MİCHALAK'TA GÖRDÜM

Konyaspor Teknik Direktörü İlhan Palut, geçtiğimiz aylarda yaptığı açıklamada, "En büyük gelişimi Michalak'ta gördüm. Çok mutlu ediyor bu beni. Michalak'ın Polonya Milli Takımı'na seçildiği gün inanılmaz mutlu oldum. Bir antrenörü en mutlu eden andır bu." ifadelerini kullanmıştı. Süper Lig'de forma giydiği iki sezonda toplam 82 maça çıkan Konrad Michalak, 7 gol, 12 asistle oynadı.


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Kaynak: DHA

Orta Amerika, Konyaspor, Sonora, Fransa, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Konyasporlu Konrad Michalak'a Fransa ve Meksika'dan talipler var - Son Dakika

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