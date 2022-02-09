Üye Girişi
Konyasporlu oyuncuların küfürlü paylaşımı tepki çekti - Son Dakika

Konyasporlu oyuncuların küfürlü paylaşımı tepki çekti

09.02.2022 11:43
Konyasporlu oyuncuların küfürlü paylaşımı tepki çekti

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyasporlu bazı oyuncuların Trabzon'a yönelik küfürlü paylaşımları tepki çekti.

Spor Toto Süper Lig ekiplerinden Konyasporlu bazı oyuncuların Trabzon'a yönelik küfürlü paylaşımları tepki çekti. Oyuncuların bu paylaşımları ise daha sonra sildikleri görüldü.

Ziraat Türkiye Kupası'nda penaltılar sonucu Fatih Karagümrük'e elenerek kupaya veda eden Konyaspor'u taraftarlar havaalanında karşıladı. Karşılama sırasında Konyasporlu taraftarların küfürlü sloganlarını sosyal medya hesaplarından paylaşan bazı oyuncuların bu davranışı tepki çekti. Aralarında Guilherme, Konrad Michalak, Endri Çekiçi ve Ekrem Kayılıbal gibi oyuncuların paylaşımları kayıt altına alınırken, bu oyuncular ise yaptıkları paylaşımları sildikleri görüldü.

Daha önce MKE Ankaragücü forması altında küfürlü paylaşım yapan Kwabane Owusu PFDK'lık olmuştu. Hakemlere yönelik küfürlü paylaşım nedeniyle Fenerbahçeli Osayi-Samuel de 3 maç ceza almıştı. - TRABZON

Konyasporlu oyuncuların küfürlü paylaşımı tepki çekti

YORUMLAR
500

Spor Toto Süper Lig, Fatih Karagümrük, Konyaspor, Trabzon, Spor, Son Dakika

Kaynak: İHA

Son Dakika Spor Konyasporlu oyuncuların küfürlü paylaşımı tepki çekti - Son Dakika Spor


Son Dakika Haberleri
11:35 Restoranlarda açılış sistemi başladı! TÜRES Başkanı Bingöl: Artık bir çay ve kahveyle akşama kadar oturulamayacak
11:35 Çiller "şimdilik böyle bir şey yok" demişti! Kulat: Çiller parti kuruyor, kesin bilgi!
11:31 9 Şubat 2022 Çarşamba günü altının gram fiyatı 799 lira seviyesinden işlem görüyor
11:29 Ünlü şarkıcı Anne Marie, sahnede dengesini kaybedip düştü!
11:27 İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Soyer paylaştı! İzsu'ya gelen elektrik faturası 800 milyona çıktı
11:24 9 Şubat 2022 Çarşamba günü dolar/TL 13,60 seviyelerinde işlem görüyor
11:17 İYİ Partili vekil, asgari ücretle market alışverişi yaptı! Cebinde 183 lira kaldı
11:17 Ziraat Bankası çiftçilerin faizlerini silecek! Son gün 31 Mart
11:01 Herkes TBMM lokantasında gündem olan Vişneli Tayfır'ın tarifini arıyor! İşte o tatlının tarifi
10:54 Çorumgaz Genel Müdürü'nden tuhaf tasarruf tavsiyesi: Evde atletle dolaşmayın!
Son Dakika - Son Dakika Haberleri - Son Haberler
24 saat kesintisiz haber yayını
Hakkımızda | Reklam | İletişim | Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Ajanslardan alınan haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması, ilgili ajansların bu yöndeki politikasına bağlı olarak önceden yazılı izin gerektirir. 9.02.2022 11:51:28. #1.13#
SON DAKİKA: Konyasporlu oyuncuların küfürlü paylaşımı tepki çekti - Son Dakika
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir]
Advertisement