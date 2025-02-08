KONYASPORLU yöneticiler, maç sonu sahaya girdi ve ofsayt nedeniyle sayılmayan golü hakem Çağdaş Altay'a ellerindeki tabletten gösterdi.
Konyaspor, Süper Ligin 23'üncü haftasında Kayserispor'a konuk oldu. Karşılaşmayı Kayserispor 3-2'lik skorla kazandı. Müsabaka sonrası Konyasporlu yöneticiler sahaya girerek maçı yöneten Çağdaş Altay'a tepkide bulundu. Konyaspor yönetimi uzatma dakikalarında sayılmayan golü hakem Çağdaş Altay'a ellerindeki tabletten gösterdi.
Son Dakika › Spor › Konyasporlu Yöneticiler, Hakeme Tabletle Gol Gösterdi - Son Dakika
Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.
Sizin düşünceleriniz neler ?