Köprübaşı Belediyespor’da Zeki Erguvan dönemi

Manisa Süper Amatör Lig ekiplerinden Köprübaşı Belediyespor, 2026-2027 sezonu öncesi teknik direktörlük görevine tecrübeli teknik adam Zeki Erguvan'ı getirdi.

Köprübaşı Belediyespor, yeni sezon öncesi teknik kadrosunu şekillendirmeye devam ediyor. Manisa Süper Amatör Lig'de mücadele eden ekip, teknik direktörlük görevi için Zeki Erguvan ile anlaşma sağladı.

Kulüp Başkanı Abdullah Kurt ve Köprübaşı Belediye Başkanı Fatih Taşlı'nın katılımıyla gerçekleştirilen görüşmelerin ardından Zeki Erguvan, Köprübaşı Belediyespor'un yeni teknik direktörü oldu.

Yeni sezon hazırlıklarına başlayan Köprübaşı Belediyespor, tecrübeli teknik adamın yönetiminde iddialı bir kadro oluşturmayı hedefliyor. Kırmızı-beyazlı ekip, 2026-2027 sezonunu zirvede tamamlayarak başarılı bir sezon geçirmek istiyor.