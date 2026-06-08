Koray Uygun, U-20'de Türkiye Rekoru Kırdı - Son Dakika
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Koray Uygun, U-20'de Türkiye Rekoru Kırdı

Koray Uygun, U-20\'de Türkiye Rekoru Kırdı
08.06.2026 09:32
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Aydınlı milli sporcu Koray Uygun, 110 metre engellide 13.86'lık derecesiyle U-20 rekorunu kırdı.

Aydınlı milli sporcu Koray Uygun, 110 metre engelli branşında elde ettiği 13.86'lık derecesiyle U-20 kategorisinde Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu.

Aydınlı milli sporcu Koray Uygun, 2026 sezonuna da başarılarla başladı. U-20 kategorisinde yarışmasına rağmen büyükler seviyesinde mücadele eden başarılı atlet, bir kez daha Türkiye rekoru kırarak adını zirveye yazdırdı.

7 Haziran 2026 tarihinde İzmir'de düzenlenen WA Continental Tour Challenger İzmir Cup yarışlarında Aydın'ı temsil eden milli sporcu Koray Uygun, yaş kısıtlaması bulunmayan büyükler kategorisinde yarışarak önemli bir başarıya imza attı.

Kendi yaş kategorisindeki engel yüksekliğinden 8 santimetre daha yüksek engellerle mücadele eden Uygun, güçlü rakipleri karşısında sergilediği üstün performansla yarışmayı dördüncü sırada tamamladı. Genç yaşına rağmen büyükler kategorisinde ortaya koyduğu performans, atletizm camiasının takdirini topladı.

Antrenörü Burak Uygun tarafından verilen bilgiler doğrultusunda, 18 yaşındaki milli sporcu Uygun, 110 metre engelli branşında elde ettiği 13.86'lık derecesiyle U-20 kategorisinde yeni Türkiye rekorunun yeni sahibi oldu. - AYDIN

Kaynak: İHA

Türkiye, Yaşam, Spor, Son Dakika

Son Dakika Spor Koray Uygun, U-20'de Türkiye Rekoru Kırdı - Son Dakika

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