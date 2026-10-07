Körfez Basket, FIBA Erkekler Avrupa Kupası F Grubu ilk maçında Kalev'e 86-78 yenildi

Körfez Basket, FIBA Erkekler Avrupa Kupası F Grubu ilk maçında Kalev'e 86-78 yenildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Biotekno Körfez Basket, FIBA Erkekler Avrupa Kupası F Grubu ilk maçında Estonya'nın Bigbank/Kalev ekibine deplasmanda 86-78 mağlup oldu. Bu sonuçla Körfez Basket, turnuvadaki ilk maçından yenilgiyle ayrıldı.
Salon: Kalevi
Hakemler: Gabrielius Simonavicius (Litvanya), Elias Anttonen (Finlandiya), Skirmantas Letukas (Danimarka)
Mladen Lucic, Sava Cetkovic (Karadağ), Mikheil Vartanov (Gürcistan)
Bigbank/Kalev: Falko 26, Allen 6, Toom 15, McCormack 11, Forrest 13, Saal 3, Saar 2, Jurgens 7, Malmanis 3
Biotekno Körfez Basket: Davis 16, Mert Akay, Cluff 15, Danusevicius 4, Barna 12, Berk Akın 2, Mitchell 6, Altan Çamoğlu, Reese 23, Atahan Demirtaş
1. Periyot: 16-28
Devre: 34-40
3. Periyot: 51-68
Biotekno Körfez Basket, FIBA Erkekler Avrupa Kupası F Grubu ilk maçında Estonya'nın Bigbank/Kalev ekibine deplasmanda 86-78 mağlup oldu.
Kaynak: AA
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