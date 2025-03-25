Körfez Gençlerbirliği, 23 Nisan Yüzme Müsabakalarında Destan Yazdı - Son Dakika
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Körfez Gençlerbirliği, 23 Nisan Yüzme Müsabakalarında Destan Yazdı

Körfez Gençlerbirliği, 23 Nisan Yüzme Müsabakalarında Destan Yazdı

Kırklareli'de düzenlenen 23 Nisan TBMM Yüzme müsabakalarına katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, 33 birincilik, 20 ikincilik ve 12 üçüncülük ile büyük bir başarı elde etti. Sporcular, sevinçlerini paylaşarak destekçilerine teşekkür etti.

25.03.2025 13:12  Güncelleme: 13:14
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Kırklareli'de yapılan 23 Nisan TBMM Yüzme müsabakalarına 21 sporcu ile katılan Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü sporcuları, yarışlarda adeta destan yazdı.

23 Nisan TBMM Yüzme müsabakaları 200 sporcunun katılımıyla 22- 23 Mart tarihlerinde Kırklareli Kapalı Yüzme Havuzu'nda gerçekleştirildi. 8, 9, 10, 11-12, 13+ kız ve erkek yaş gruplarında 50 metreden bin 500 metreye kadar farklı metrelerde serbest, sırtüstü, kurbağalama, karışık ve kelebek stillerde yapılan yarışlarda Körfez Gençlerbirliği SK sporcuları toplamda 33 birincilik, 20 ikincilik, 12 üçüncülük, 1 milli takım seçme katılım hakkı ve madalyası, 3 şampiyona katılım hakkı ve madalyası ile 3 bölge karması katılım baraj hakkı ve madalyası kazandı. Aldıkları madalya ve derecelerle adeta havuzda destan yazan Körfezli genç sporcular, sevinçlerini antrenörleriyle paylaşarak kendilerine destek olan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt ve kulüp yöneticilerine teşekkür etti. Küçük sporcular, "Aldığımız bu madalyaları başta Şener Söğüt Başkan amcamıza ve bizi destekleyen herkese hediye ediyoruz. Onların destek ve dualarıyla daha çok madalya ve ödülleri Körfez ilçemize getirmek için biz hocalarımızın öncülüğünde çok çalışmaya devam edeceğiz" dedi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Körfez Gençlerbirliği, 23 Nisan Yüzme Müsabakalarında Destan Yazdı - Son Dakika

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