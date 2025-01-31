Körfez Gençlerbirliği'nden 13 Sporcu Olimpik Kampına Davet Edildi - Son Dakika
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Körfez Gençlerbirliği'nden 13 Sporcu Olimpik Kampına Davet Edildi

Körfez Gençlerbirliği\'nden 13 Sporcu Olimpik Kampına Davet Edildi

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü, 7'li Ragbi Olimpik Milli Takımlar kampına 7 kadın ve 6 erkek sporcusunu davet etti. Kulüp, en çok sporcu gönderen ekip oldu.

31.01.2025 17:20  Güncelleme: 17:25
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Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'den 13 sporcu, 7'li Ragbi Olimpik Milli Takımlar kampına davet edildi.

Körfez Gençlerbirliği SK'dan 7 kadın ve 6 erkek olmak üzere 13 sporcu, 7'li Ragbi Olimpik Milli Takımlar kampına davet edildi. Körfez ekibi A Milli Takım fiziksel test kampı ve olimpik sporcu havuzuna gönderdiği sporcu sayısı ile en çok sporcu gönderen kulüp oldu. Ecmel Rana Çayır, Ahsen Yiğit, Meryem Şavk, Ayşenur Yılmaz, Tuğba Nur Yavuz, Sedanur Alagöz ve Hilal Karagöz kadın milli takımı kampına Musa Gasanov, Melik Yılmaz, Ahmet Can Koyun, Berk Kara, Mehmet Akif Atabaş ve Samet Kara ise 7'li ragbi erkek milli takım kampına davet edilen isimler oldu.

Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü'nden yapılan açıklamada, "Ragbi sporu lig ve milli takımlar düzeyinde Körfez Gençlerbirliği Spor Kulübü olarak önemli bir başarı sağladık. Sadece 4 yıllık bir süreçte tamamı Körfez Gençlerbirliği kulübümüz alt yapısından yetişen sporcularımızın büyük ve önemli başarıda rolü oldu. Bu başarının elde edilmesinde bizlere her zaman destek olan Körfez Belediye Başkanı Şener Söğüt'e, ekibine ve sporcularımıza çok teşekkür ediyoruz. Başarılarımızı artırarak devam ettirme inanç ve kararlılığındayız" denildi. - KOCAELİ

Kaynak: İHA

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Son Dakika Spor Körfez Gençlerbirliği'nden 13 Sporcu Olimpik Kampına Davet Edildi - Son Dakika

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